Miley Cyrus e la sua trasformazione da bimba sbarazzina a bad-girl eccessiva

15:05 - Sorriso un po' imbarazzato e occhioni dolci per questa ex stellina Disney, che adesso fa parlare di sé per le sue performance eccessive e al limite del pornografico. Prima di ballare nuda ed attirarsi le critiche della stampa Miley Cyrus, all'epoca del provino per il ruolo in "Hanna Montana", era ancora una 12enne educata e per bene. Lo sguardo furbetto, però, faceva già intuire che tipina sarebbe diventata.

Miley è comunque in buona compagnia. Oltre a lei, infatti, la scuderia Disney ha sfornato bombe sexy del calibro di Lindsay Lohan, Britney Spears e più recentemente anche Demi Lovato e Selena Gomez.