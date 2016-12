MIKA: "Sono in tv per fare l'album che voglio"

11:19 - MIKA traccia un bilancio della sua carriera con "SongBook Vol. 1", che esce il 12 novembre, "ma non chiamatelo Best Of - dice - perché è una parola brutta". Nel 2014 il cd di inediti: "Di sicuro collaborerò con Morgan, un talento vero. Forse duetterò con una delle mie ragazze di X Factor ma soprattutto, grazie alla tv, farò l'album che veramente voglio fare". Nessuno spazio per la vita privata? "Di notte vado ai Navigli per bere una birra".

Perché tracciare un bilancio dopo tre album?

La parola Best of non mi piace per niente perché vuol dire una fine, un punto. SongBook evoca una immagine in linea con il mio percorso iniziato otto anni fa. Mi sono approcciato alla musica a 11 anni con un'opera di Strauss e scrivo ancora oggi. Ho condensato i brani più importanti in un unico volume. Poi ce ne sarà un secondo e a 85 anni ne farò un terzo!



A quando il disco di inediti?

Il prossimo anno. E' stato un periodo molto intenso questo perché ad un certo punto non sentivo attorno a me, parlo della casa discografica, che si volesse investire in altri progetti...



Cos'è successo dopo?

Ho preso in mano le redini della mia carriera, assieme al mio manager, e ci siamo messi al lavoro. Ad esempio sul duetto con Ariana Grande "Popular Song".



Una cantante diversa da te...

Vero ma la sua voce è eccezionale. Grazie alla nostra canzone "Popular Song" sono anche tornato a scalare le classifiche americane. Il video l'ho praticamente fatto da solo perché la mia etichetta mi ha detto 'fallo e poi ne riparliamo'.



Ci sei rimasto male?

Una delusione lieve che però mi ha dato la carica giusta per proporre idee nuove e stringere attorno a me un team che ho creato dentro la Universal in questi anni e che crede in me.



Nel nuovo disco ci sarà qualche collaborazione italiana?

Con Morgan sicuramente, se e quando riusciremo a finire una canzone!



Cosa ti ha colpito di lui?

Uno che vive di musica, davanti al pianoforte è come un bambino scatenato ed ha un talento assurdo. Non mi interessano i gossip, in lui ho visto solo tanta bravura.



Fai X Factor ma anche The Voice in Francia, come riesci a coniugare i tuoi impegni?

Fare tv mi aiuta anche a fare dischi, almeno i dischi che vorrei. Sì, è un po' faticoso ma mi diverto...



E come?

Quando finisco X Factor faccio anche le tre di notte, vado in giro ai Navigli di Milano, dove c'è vita. Mi faccio una birra oppure vado in una trattoria che gentilmente mi riserva un tavolino in un angolo e lì scrivo, compongo.