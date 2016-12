Michelle Rodriguez: "Sono bisessuale"

10:52 - Michelle Rodriguez esce allo scoperto e parla apertamente della propria sessualità dopo anni di voci su una sua presunta omosessualità. "Ho provato entrambe le strade - ha detto in una intervista a "Entertainment Weekly!" -. Faccio come mi pare. Sono troppo curiosa per stare seduta qui e non provare quando ne ho la possibilità. Gli uomini sono intriganti e lo stesso vale per le donne".

Diventata celebre con i personaggi interpretati in "Lost" in tv e "Avatar" al cinema, la Rodriguez è uno dei volti più amati degli anni. La vedremo a breve al cinema in "Machete Kills", sequel di "Machete" diretto dal suo quasi omonimo, Robert Rodriguez.



"Non ho mai sfilato con qualcuno accanto sul red carpet - ha spiegato lei -, quindi le persone si chiedono: 'Ma cosa ne fa della sua vagina'. Inoltre interpreto sempre una ragazza mascolina, quindi pensano sia lesbica". E qui la precisazione... "Non sono così lontani dalla verità. Ho provato entrambe le strade. Faccio come mi pare. Sono troppo curiosa per stare seduta qui e non provare quando ne ho la possibilità. Gli uomini sono intriganti e lo stesso vale per le donne.