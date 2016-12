Michael Jackson, la famiglia perde la causa miliardaria

09:37 - E' vero, l'agenzia Aeg assunse il medico Conrad Murray, ma "non era incompetente". A stabilirlo è stata la giuria che ha dato torto alla famiglia Jackson che ha così perso la causa miliardaria contro i promoter dell'ultimo tour "This is It" - mai realizzato - di Michael. Dopo cinque mesi di dibattito e tre giorni in camera di consiglio si chiude dunque la vicenda.

A lanciare l'azione legale erano stati la madre e i tre figli di Jackson: la loro tesi era che, assumendo e supervisionando Murray, il dottore che aveva somministrato al cantante la dose fatale di anestetico mentre provava per i 50 concerti in programma a Londra, Aeg si era resa corresponsabile della sua morte. I concerti, con un potenziale tour mondiale a seguire, avevano registrato il tutto esaurito in prevendita. Se la giuria avesse ritenuto colpevole Aeg, l'agenzia avrebbe dovuto sborsare agli eredi una somma miliardaria.



La famiglia aveva chiesto alla giuria di accordare 85 milioni di dollari a ciascun figlio del cantante e altri 35 milioni alla madre, più 1,5 miliardi di dollari in perdite economiche. Nel corso del processo i legali dei Jackson avevano fatto ai giurati il ritratto di una agenzia di entertainment fredda e calcolatrice che non si era accorta di quanto Murray fosse disperato finanziariamente e poi avevano spinto il medico a tenere Michael in piedi per i concerti anche se il cantante era in quel periodo fragile di salute e paralizzato dalla paura. Tra i testimoni, il primogenito di Michael, Prince, aveva evocato le parole del padre durante la loro ultima conversazione: "Mi uccideranno". Ma non è servito.