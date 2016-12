Michael Fassbender: "Sul set ho fatto sesso con la Cruz e suo marito"

10:58 - Un ménage à trois complicato per l'attore Michael Fassbender, che ha girato le scene di sesso con Penelope Cruz sotto lo sguardo attento del marito. Sul set del nuovo film di Ridley Scott "The Counselor" era infatti presente anche Javier Bardem, a soli pochi metri dai due attori. "E' stato imbarazzante in effetti - ha svelato Fassbender a E! Online - Fare scene del genere, specie con Javier seduto ai piedi del letto era strano".

"Devi essere sicuro che la cosa metta a suo agio l'altra persona e che gli altri non pensino che ti stai approfittando della situazione" ha continuato.



In "The Counselor" Fassbender interpreta un avvocato che viene coinvolto in un traffico di droga al confine tra Messico e Stati Uniti. Il film - in uscita il prossimo 25 ottobre - oltre a Michael Fassbender, Penelope Cruz e Javier Bardem, vanta la presenza di attori del calibro di Bradley Cooper, Brad Pitt, Natalie Portman e Cameron Diaz