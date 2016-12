Michael Bublé e Mariah Carey, supercoppia di stelle sotto l'albero

14:58 - Per il terzo anno consecutivo è stato Michael Bublé a fare da padrone di casa nello speciale natalizio della NBC. Il crooner ha scaldato l'atmosfera duettano con Mariah Carey sulle note della classica "All I Want for Christmas Is You". Ma la Carey non è stata la sola super ospite della serata. Sul palco anche Mary J. Blige, che ha cantanto insieme a Bublé "The Christmas Song", un'altra hit immancabile nella playlist delle feste.

Mariah si è presentata in perfetto stile natalizio, con un abitino rosso fuoco a fasciare le sue curve prorompenti e un paio di stivali bianchi con il tacco. Una "babbo natalina" sexy e intrigante, che ha regalato un assaggio di natale con una versione moderna del suo successo del 1994 "All I Want For Christmas In You".