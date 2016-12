Medimex, quattro giorni dedicati alla musica con artisti e addetti ai lavori

16:01 - Sono Birdy e i Rolling Stones i protagonisti di alcuni degli eventi che, giovedì 5 dicembre, anticipano l'apertura della terza edizione di Medimex, il salone dell'innovazione musicale che si tiene a Bari. Dal 6 all'8 dicembre 80 appuntamenti, 22 showcase e concerti di artisti italiani e internazionali e 54 incontri d'Autore, saranno il cuore di un grande salone musicale per gli appassionati e una fiera mercato rivolta agli addetti ai lavori.

Sono tre gli appuntamenti della serata di anteprima: dalle ore 21 il live "Birdy Live Exclusive Showcase" al Teatro Forma di Bari. In contemporanea, nelle sale cinematografiche italiane aderenti al Circuito Nexo Digital, si proietterà "Sweet Summer Sun – Live at Hyde Park 2013" dei Rolling Stone, con una inedita introduzione dal Medimex a cura dei giornalisti Gino Castaldo ed Ernesto Assante, una sorta di “Lezione di Rock” dedicata allo straordinario concerto, svoltosi a 44 anni dalla leggendaria esibizione del 1969. (ulteriori info su www.nexodigital.it). Mentre le sale cinematografiche pugliesi ospiteranno la rassegna Medimex d'Autore: cinque film dedicati ad altrettanti protagonisti della musica mondiale.



La Fiera vera e propria prenderà il via venerdì. Particolarmente ricca sarà la sezione di incontri d’Autore - interviste, chiacchierate tra amici, confessioni pubbliche, ritratti, in cui gli artisti racconteranno al pubblico se stessi, la propria musica, le proprie canzoni, gli aspetti più diversi della loro storia e delle loro passioni – che vedrà protagonisti Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Niccolò Fabi, Fedez, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni e Piero Pelù.



Nella Fiera del Levante saranno allestiti 8000 mq di spazio espositivo con oltre 100 stand, mentre ad animare incontri e presentazioni, saranno presenti 198 relatori provenienti da 23 Paesi.



Tre giorni di riflessioni sulla musica in cui a discutere saranno gli artisti, alcune delle voci più autorevoli del mercato musicale internazionale, i principali attori dell'innovazione musicale, giornalisti e rappresentanti dell'intero mondo musicale. Tra i partecipanti, Manuel Agnelli, Claudio Coccoluto, Paolo Fresu, Cristiano Godano, Emis Killa, Erica Mou ma anche i direttori dei più importanti Network e Festival internazionali, nonché rappresentanti dell'industria musicale italiana e i delegati delle principali aziende tecnologiche.



In programma, durante i 3 giorni, anche la premiazione dei vincitori selezionati dall'ACADEMY MEDIMEX, giuria composta da 45 giornalisti italiani che ha individuato e premiato le migliori produzioni italiane ed internazionali dell'anno e la CERIMONIA di consegna delle Targhe Tenco al Teatro Petruzzelli di Bari con i vincitori del premio, Niccolò Fabi, Appino, Mauro Ermanno Giovanardi, la partecipazione di Sinfonico Honolulu, Riccardo Tesi e degli ospiti Renzo Arbore e Vinicio Capossela e la conduzione della serata affidata a David Riondino e Dario Vergassola.