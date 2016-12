Marianna Di Martino, décolleté strizzatissimo

14:39 - E' una delle protagoniste del film di Natale di Leonardo Pieraccioni "Un fantastico via vai" e Marianna Di Martino ha tutta l'intenzione di lasciare il segno nel mondo del cinema. Con un décolleté strizzatissimo da un costumino nero aderente, con le bellissime gambe in evidenza, l'attrice posa per la cover di "Maxim".

La bella attrice catanese racconta il suo esordio nel mondo del cinema, il suo recente passato come Miss Italia e con Anna Strasberg a New York. E si fa immortalare in pose sexy. D'altronde, se oltre al talento c'è anche il fisico, perché non mostrarlo?