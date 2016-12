Mariah Carey, scatti hot per il marito

10:37 - Per il 33 anni del marito Nick Cannon, Mariah Carey ha scelto un "regalo" davvero particolare. La popstar ha infatti pubblicato su Twitter uno scatto erotico e audace, in cui si accarezza maliziosa il prosperoso seno sotto la camicetta aperta. "Buon compleanno al mio maritino Nick... piccolo ti sto aspettando" cinguetta maliziosa Mariah, che si trasforma in una bomba sexy pronta a tutto per il piacere del suo uomo.