10:17 - Mariah Carey è una diva ma ci tiene alle tradizioni natalizie. La cantante è fuggita ad Aspen, in Colorado, per qualche giorno di vacanza sulla neve col marito Nick Cannon e le figlie Monroe e Moroccan. Mariah, come da tradizione, si è spogliata in mezzo al gelo e ha mostrato su Instagram un supersexy bikini rosso.