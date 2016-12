Mariah Carey, décolleté mozzafiato per "The Art of Letting Go"

11:28 - Burrosa ai "Black Girls Rock" ma in forma e con décolleté mozzafiato per la copertina del suo nuovo singolo. Mariah Carey non finisce mai di stupire e per lanciare il nuovo brano "The Art of Letting Go", che pare sia anche il titolo del cd più volte slittato, indossa un costume mozzafiato che evoca il calore dell'estate.