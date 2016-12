Margaret, una festa di compleanno tra i nudisti

06:17 - Fashion blogger e popstar. E Margaret, candidata al titolo di migliore artista del suo Paese (la Polonia) ai prossimi MTV European Music Awards, vuol lasciare subito il segno. Ma non con i vestiti, semmai con la loro assenza. Nel video del suo singolo d'esordio, "Thank You Very Much", lei, completamente vestita, è alle prese con una invadente comunità di nudisti. Tgcom24 vi offre in esclusiva il backstage.

Nudi ironici, ma in quantità. Nel video l'unica a rimanersene fieramente e completamente vestita, nell'ambito di un compleanno paterno è proprio lei, proprio sui suoi eccentrici outfit ha costruito in patria la sua popolarità.



Margaret è polacca, è nata nel 1991 e con la clip girato a Los Angeles con la partecipazione di oltre trenta comparse (disposte evidentemente a registrare nude), ha già superato il mezzo milione di visualizzazioni.