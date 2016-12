06:06 - Giovane fashion blogger, Margaret ora si cala nei panni della popstar. Nata nel 1991, muove i primi passi come molti adolescenti, cantando in una band locale all'epoca del liceo. Nel 2010 tocca le semifinali del concorso Coca-Cola Live Fresh Noise e l'anno dopo mette in piedi il seguitissimo fashion blog per condividere gli scatti delle sue particolari scelte estetiche.