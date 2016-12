Marco Sbarbati: "Riparto da Backwards"

08:35 - Notato da Lucio Dalla mentre suonava in Piazza Maggiore a Bologna, Marco Sbarbati ha proseguito il suo percorso artistico sul Web, grazie al quale è riuscito a far ascoltare le sue canzoni a Caterina Caselli partecipando ad un concorso nel 2012. Il cantautore con Corrado Rustici ha firmato "Backwards", un punto di partenza e di inizio.

"A volte ci succedono delle cose che ci fanno sentire come se cadessimo all'indietro – racconta Marco Sbarbati – Tutte le nostre convinzioni, le fondamenta su cui abbiamo costruito la nostra vita fino a quel momento, svaniscono ed è come tornare al punto di partenza. Alcuni rivogliono quello che avevano e temono di dover ricostruire tutto. Altri vedono il punto di partenza con occhi diversi e sono pronti a ricominciare. Backwards parla di questa sensazione".



Marco Sbarbati, ventottenne marchigiano, inizia la sua attività di musicista e cantante nel 2005. Nel 2008, il trasferimento a Bologna per poter studiare al DAMS dà il via alla sua vita da busker, ovvero musicista di strada, ispirato a seguire questa avventura dalla conoscenza con una cantautrice americana di nome Spring Groove. Il 2011 segna invece l’incontro fortunato con Lucio Dalla in Piazza Maggiore a Bologna, mentre Marco si sta esibendo. Da qui nasce una collaborazione che porta Lucio Dalla a voler inserire un brano di Sbarbati, “I don’t wanna start”, nella colonna sonora del film "AmeriQua" di Marco Bellone e Giovanni Consonni, prodotto da Marco Gualtieri. E' ancora Dalla a spingere Marco a provare a scrivere in italiano, lingua che non ha mai creduto potesse rientrare nelle sue corde. Nel 2012 avviene il primo incontro con la produttrice Caterina Caselli, che diventerà poi un vero rapporto lavorativo nel 2013, quando Marco inizia la sua avventura con l’etichetta discografica Sugar.