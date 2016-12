Marco Mengoni, la "prima volta" a Los Angeles

10:48 - Marco Mengoni il 28 e 29 ottobre si è esibito live a Los Angeles per chiudere Hit Week, il festival dedicato alla musica italiana che ha visto protagonisti anche Franco Battiato e Nicola Conte. Il cantante di Ronciglione si è esibito davanti al gotha dell'industria musicale mondiale riunita in questi giorni nella città californiana per il Billboard Film & Tv Music Conference.

Il cantante è rimasto in America per qualche giorno di vacanza ma anche di lavoro. Non è escluso, infatti, che stia cercando ispirazione per il nuovo album dopo il successo di "#Prontoacorrere". Proprio dai concerti dell'ultimo tour sarà tratto il triplo cofanetto contenente il cd integrale di #Prontoacorrere, il cd live #Prontoacorrerelive, registrato il 26 agosto al Teatro Antico di Taormina e il dvd del film-concerto #ProntoacorrereIlViaggio, che ripercorre l'anno di Marco tra backstage, interviste esclusive e immagini del concerto di Taormina. Prima ancora dell'uscita discografica - prevista per il 12 novembre - ci sarà la presentazione del progetto con un docu-film che sarà proiettato nei cinema di tutta italia eccezionalmente il 6 novembre alle 20.30.