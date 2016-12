Marco Mengoni a RadioItaliaLive

10:54 - Venerdì 22 novembre dalle ore 22 appuntamento con RadioItaliaLive e Marco Mengoni. Lo show va in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in web streaming su radioitalia.it e vivrà sui social con l'hashtag #MengoniRadioItaliaLive. Replica domenica primo dicembre alle ore 21. Conduce Paola Gallo.

Marco Mengoni torna sul palco di RadioItaliaLive in un’esibizione esclusiva. In scaletta i successi dell’ultimo disco “#Prontoacorrere”, tra cui: “Pronto A Correre”, “Bellissimo”, “Non Passerai”, “Dall’inferno”, “Spari Nel Deserto”, “20 Sigarette”, “Questa Notte”, “La Valle Dei Re”, “Come Ti Senti”, “In Un Giorno Qualunque”, “Non Me Ne Accorgo” e gran finale con la canzone vincitrice dello scorso Festival di Sanremo “L’essenziale”.