Marco Carta ricoverato in ospedale

22:06 - Il cantante sardo Marco Carta è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. Ad annunciarlo è stato l'artista stesso sulla sua pagina Facebook. "Ultimamente non sono stato molto bene, tanto che in seguito a ciò è stato necessario il ricovero", scrive Carta. "Non allarmatevi tornerò presto, più forte che mai". Decine i messaggi dei fan preoccupati: "Grazie a tutti, quando uscito sarete i primi a saperlo", ha replicato il cantante.