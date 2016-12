Manuela Arcuri: "Era quasi fatta per Il Postino"

14:51 - Manuela Arcuri ripercorre con ilgiornaleoff.it di Edoardo Sylos Labini la lunga strada verso il successo (“Feci anche il provino per Il Postino, la scelta era tra me e la Cucinotta ma io ero davvero acerba. Massimo Troisi, meraviglioso, simpatico, bellissimo”).

Parlando della serie Il peccato e la vergogna 2 accanto a Gabriel Garko difende le fiction dal pregiudizio (“il cinema è meraviglioso, ma la tv ti dà un lavoro più concreto e una maggiore tranquillità economica”), e sfata le polemiche sulla statua dedicatale dal comune di Porto Cesareo (“è stata più una bega politica, sono anche andata a intervistare le mogli dei pescatori del luogo, non hanno mai avuto nulla contro di me”). A proposito della dolce attesa (“è un evento talmente importante che sto cercando di godermelo giorno per giorno. E' un maschietto, non ho ancora deciso il nome è nascerà a maggio”) dà poi un’anticipazione sul servizio fotografico che la ritrarrà con il pancione e che uscirà in esclusiva su Chi. E, senza dubbio, dichiara: Gabriel Garko il partner di scena più sexy, Pieraccioni e Salemme i più simpatici.



Ascolta il resto dell'intervista su IlGiornaleOff.it