Madonna, nuda e sexy a 18 anni

17:12 - Madonna nel 1977 aveva solo 18 anni, era una studentessa dell'Università del Michigan. Per arrotondare ha posato nuda - a soli dieci dollari l'ora - per un fotografo, Herman Kulkens che l'ha immortalata come mamma l'ha fatta. Le immagini furono acquistate dal fondatore di Penthouse Bob Guccione, morto nel 2010, e pubblicate sulla rivista nel 1987. Poi ne è entrato in possesso il finanziere Jeremy Frommer che li batterà all'asta il 9 novembre.