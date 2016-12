Madonna ha mollato Brahim Zaibat

11:54 - Natale da single Madonna che, a quanto riporta "PerezHilton.com", avrebbe mollatp il ballerino Brahim Zaibat. La relazione avrebbe iniziato ad incrinarsi dopo che lui è volato in Europa per partecipare all'edizione francese di "Dancing With the Stars"."Madonna si è sentita usata non c'è nessuna possibilità che torni insieme a lui" ha rivelato la fonte. Ma sotto l'albero di Madge potrebbe già esserci un nuovo amore.

Recentemente la Material Girl è infatti stata avvistata ad Haiti con l'ex marito Sean Penn e in molti sperano ora in una riconciliazione tra i due . "L'amore tra Madonna e Sean non si è mai sopito. Era chiaro a tutti che nel corso del viaggio c'erano questioni sentimentali irrisolte" ha rivelato una fonte al magazine inglese "Grazia".



"Lo scopo della visita per Madonna era vedere il lavoro che Sean aveva fatto per la J/P Haitian Relief Organization, di cui entrambi sono sostenitori, ma hanno passato molto tempo insieme - ha continuato l'insider - Erano molto intimi e restavano a chiacchierare fino a tardi la sera. Nessuno resterà sorpreso se in futuro si presentassero di nuovo ufficialmente come coppia". Che sia proprio l'ex marito la causa della rottura con il giovane ballerino?