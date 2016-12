Tgcom24 >

Spettacolo >

Madonna, davanti all'obiettivo di Terry Richardson lancia la sfida alle giovani 18 ottobre 2013 Madonna, davanti all'obiettivo di Terry Richardson lancia la sfida alle giovani Lady Gaga? Miley Cyrus? Quando si tratta di colpire la 52enne popstar non ha eguali. E per "Harper's Bazaar" mette in mostra un fisico perfetto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:53 - Maschere fetish, push up che ne esaltano il décolleté, un perizoma ardito che incornicia alla perfezione un lato B che, a 52 anni, non teme confronti. Su "Harper's Bazaar", fotografata da Terry Richardson, Madonna ha offerto il meglio di sè, quasi un guanto di sfida lanciato alle giovani reginette della provocazione, come Lady Gaga e Miley Cyrus. Ora Richardson ha pubblicato anche alcuni scatti dal backstage del servizio.