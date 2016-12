Madonna dalla kabbalah passa all'Islam

12:06 - Dalla religione cattolica alla kabbalah. Ma Madonna non si ferma più e ha fatto sapere agli amici più intimi, come rivela il Daily Mail, che sta studiando l'Islam. Forse la decisione è stata presa perché il toyboy Brahim Zaibat è musulmano. "Sto facendo costruire scuole per le ragazze dei paesi islamici in modo che possano studiare il Corano. Penso che sia importante studiare tutti i libri sacri", ha dichiarato spiazzando i fan.