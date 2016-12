Macaulay Culkin è irriconoscibile

08:59 - A vederlo così, capelli lunghi, barba incolta, braccialetti, non si direbbe che è stato un bambino prodigio di Hollywood. E sembra che abbia più dei suoi 33 anni. Macaulay Culkin è apparso in un video artistico in cui mangia la pizza. Un omaggio a Andy Warhol che fece lo stesso con un hamburger. Ma non è un caso. Macaulay è uno dei componenti della band The Pizza Underground che si ispira ai Velvet Underground, di cui Warhol era produttore.

Insomma l'attore non ha proprio intenzione di tornare sul set, il suo ultimo film risale al 2007 con "Sex & Breakfast". Per ora la sua passione è la musica e non ha interesse a curare di più il suo aspetto fisico che ormai è anni luce lontano da quando sfilava elegante sul red carpet delle grandi occasioni.