Luce Caponegro: "Mio marito mi aveva già lasciata nel cuore"

14:17 - "E' inutile tenersi un uomo che in realtà ti ha già lasciata nel suo cuore". Luce Caponegro racconta su Facebook i motivi della separazione dal marito. L'ex pornostar 47enne non nasconde la delusione e fa un appello alle donne: "Provo una grande delusione e sono vicina a tutte quelle donne che hanno vissuto qualcosa di simile e chiedo a tutte di mandarmi energia e pensieri di sostegno".

"Ero convinta di aver trovato l'uomo della mia vita - racconta - mi vedevo invecchiare con lui, lo avevo preso e sposato con i suoi pregi ed i suoi difetti. Lo amavo. Ma qualcosa non ha funzionato. La favola è finita". Così ha "accettato" la richiesta di separazione dal quarantatreenne terapista olistico siciliano Antonino Putorti, dopo poco più di un anno di matrimonio. "In questo periodo - ha scritto ancora l'ex pornostar - mi ha aiutato tanto l'autocoaching con la Pnl, mi hanno dato la forza di aggrapparmi a pensieri positivi e di vivere fuori dall'illusione di quello che avrei voluto da un matrimonio e da quello che in realtà è stato. Una voce sottile dentro di me dice che questa separazione sarà una rinascita e non una sconfitta".