Luce Caponegro divorzia dopo un anno

13:54 - Un matrimonio durato appena un anno quello di Luce Caponegro, l'ex pornodiva Selen, e del terapista Antonino Putortì. Si erano conosciuti nel 2010 in un villaggio turistico e si erano sposati due anni dopo a Ravenna. La crisi però era nell'aria da mesi e alla fine, di comune accordo, i due si sono separati formalmente. Uniti non solo nella vita ma anche nel lavoro, c'è da chiedersi quale strada prenderà l'ex stella dell'hard. Sicuramente i suoi fan avrebbero qualche suggerimento.

In effetti, il mondo dell'hard l'aveva lasciato per amore e ora che questo non c'è più l'ex pornodiva potrebbe anche ritornarci. Trasformista per passione, Luce per voltare pagina si è divisa tra televisione, teatro, reality show, reinventandosi anche come deejay. Qualche tempo fa, quando qualcuno le chiedeva se sarebbe mai tornata a girare film per adulti lei aveva risposto di "non riconoscersi più nelle vecchie immagini" e di aver recuperato troppo pudore. Chissà che non cambi idea...