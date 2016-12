Luca Carboni: "Show con Elisa e Jovanotti"

10:37 - Per festeggiare al meglio i trent'anni di carriera, Luca Carboni ha pubblicato l'album "Fisico & politico" - Best Of con duetti illustri - e organizzato un grande live al Paladozza di Bologna il 20 dicembre. Interverranno Tiziano Ferro, Jovanotti, Elisa e Biagio Antonacci. "Volevo un momento speciale per raccontare e festeggiare, rileggere la mia storia non da solo, ma con grandissimi artisti", ha detto Luca alla presentazione stampa a Bologna.

"Alcuni potrebbero essere miei figli, ma ci sono anche maestri come Battiato. Alcuni ospiti il pubblico li scoprirà direttamente dentro il 'Palazzo'. - spiega Carboni - Lì ci giocavo a minibasket quando ero bambino, lì vicino ci sono andato a scuola. Di solito questi concerti si fanno a Roma o a Milano. Ma poi ho pensato che poteva essere più bello nella mia città, addirittura nel mio quartiere, che ha la fortuna di essere quello dove c'è il Paladozza. Un posto storico con una bella acustica, dove ho visto tanti concerti da ragazzo. Mi piaceva l'idea di portare questo momento speciale proprio vicino alle mie radici".