Luca Carboni, il meglio della sua carriera in scena a RadioItaliaLive

18:19 - E' Luca Carboni il protagonista della seconda puntata di "RadioItaliaLive", venerdì 8 novembre alle 22. Il cantautore bolognese presenta il suo ultimo lavoro "Fisico e Politico", un greatest hits caratterizzato da duetti esclusivi, collaborazioni illustri e due singoli inediti. Il concerto andrà in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in web streaming su radioitalia.it

Carboni porta sul palco del programma "Ci Vuole Un Fisico Bestiale", "Silvia Lo Sai", "C'è Sempre Una Canzone", "Farfallina", "Inno Nazionale", "Dimentica", "Primavera", "Gli Autobus Di Notte", "Vieni A Vivere Con Me" e come finale "Mare Mare".



Nel momento intervista con Paola Gallo, conduttrice della serata, il cantautore racconta al pubblico la propria decisione di raccogliere i suoi più grandi successi in un cd. Il programma andrà poi in replica domenica 17 novembre alle 21.



E POI TOUR NEI TEATRI - Dopo l'anteprima live del 20 dicembre al Paladozza di Bologna, Carboni a febbraio sarà in tour nei più importanti teatri italiani. Queste le date del "Fisico&Politico Tour": 3 febbraio, Napoli - Teatro Augusteo; 5 febbraio, Roma - Auditorium Parco della Musica; 9 febbraio, Padova - Gran Teatro Geox; 10 febbraio, Milano - Teatro degli Arcimboldi; 12 febbraio, Torino - Teatro Colosseo e 13 febbraio, Cremona - Teatro Ponchielli.