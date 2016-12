Luca Barbareschi: "Ho il fegato devastato, se non mi curo muoio"

11:02 - Ha appena interrotto tutti gli impegni di lavoro, "per motivi di salute", adesso si scopre che Luca Barbareschi ha "il fegato devastato". A rivelarlo è lo stesso attore, produttore e regista a "DiPiù": "Mi sono trascurato per tanto tempo, adesso se non mi curo posso morire".

"Non ho niente di incurabile - precisa - ma devo obbligatoriamente curarmi. Mi devo curare, sono andato avanti trascinandomi, trascurando i postumi della broncopolmonite avuta lo scorso anno non curata a dovere. Ora i medici mi hanno obbligato a fermarmi e io non posso fare diversamente... Il mio unico obiettivo è osservare le cure prescritte. Se così sarà entro la fine dell’anno la situazione potrebbe risolversi, altrimenti le conseguenze potrebbero per me essere molto gravi". Barbareschi racconta anche che si riempiva di farmaci, "di codeina, per cui nel giro di breve tempo ho avuto una intossicazione di farmaci al fegato gravissima, i medici mi hanno detto che ero in piena epatite e non mi hanno dato possibilità di scelta: 'Lei deve stare tranquillo fino a Natale, deve curarsi, sennò muore'...".