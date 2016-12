11:09 - Lisa Bonet, volto celebre della sit-com per famiglie "I Robinson", dove interpretava Denise, nel film di Alan Parker "Angel Heart - Ascensore per l'inferno" (1987). Tra un luciferino Robert De Niro e un Mickey Rourke ancora all'apice del successo, Lisa interpretava una scatenata ragazza di New Orleans, dedita a riti voodoo.