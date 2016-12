Lindsay Lohan acqua e sapone

09:20 - Siamo abituati a vederla truccatissima, in posa da vamp o fotografata durante una delle sua malefatte. Tra le foto-segnaletiche della polizia e le facce "sfatte" da pre-rehab, Lindsay Lohan ha spesso deliziato i fan con scatti... sconvenienti! Ora però Lindsay sembra aver ritrovato la retta via. Immortalata mentre usciva dall'estetista la Lohan si mostra acqua e sapone, con qualche chilo in più e un viso sereno.

Un po' imbarazzata per gli scatti dei paparazzi, Lindsay indossa subito gli occhiali da sole e si allontana in compagnia di un'amica. Che sia finalmente la volta buona per l'attrice americana? O è solo la quiete prima della tempesta?