Lily Allen attacca Miley Cyrus e Robin Thicke

Lily Allen è tornata con il nuovo video "Hard Out Here" ed è subito successo con oltre tre milioni di visualizzazioni. Il motivo? L'ironica con cui la cantante prende in giro le provocazioni sexy di Miley Cyrus e Robin Thicke, tra gli altri. Dunque è un trionfo di belle donne, twerking e lingue lunghe.

Ci sono molti riferimenti ai video di Miley Cyrus e Robin Thicke che ricorrono nelle sequenze di "Hard Out Here". Un manager insegna alla cantante come ammiccare mangiando una banana, oppure un corpo di ballo supersexy che prima si cimenta con il twerking e poi leccando la spuma dalla bottiglia di birra. Presa in giro ironica anche dei marchi pubblicitari che ormai spesso compaiono in diversi videoclip come sponsor. Insomma Lily è tornata per divertire e lanciare il nuovo disco in uscita nel 2014. Chissà come la prenderanno i colleghi...