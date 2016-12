Ligabue torna negli stadi

12:03 - Nel 2014 Ligabue tornerà ad essere protagonista nei principali stadi italiani con "Mondovisione Tour - Stadi 2014", prodotto e organizzato da Riservarossa e F&P Group, che debutta il 30 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, per poi proseguire il 6 giugno allo Stadio San Siro di Milano e l'11 giugno allo Stadio Massimino di Catania.

Il 26 novembre, a oltre 3 anni da “Arrivederci, Mostro!”, uscirà “Mondovisione”, il nuovo album di inediti di Ligabue. "Mi procuro una frattura durante un concerto – dice il rocker – e 2 minuti dopo può vedere la caduta un mio amico di Los Angeles. E' ufficiale: siamo tutti in mondovisione. Mondovisione però è anche la visione di un mondo". Il disco, prodotto da Luciano Luisi, è stato anticipato dal primo singolo “Il sale della terra”, al primo posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (dati Earone) e ai vertici della classifica di iTunes.



I fan del Liga iscritti al barMario (barmario.ligabue.com) potranno acquistare i biglietti per “Mondovisione Tour - Stadi 2014” dalle ore 11 di mercoledì 2 ottobre fino alle ore 10 di sabato 5 ottobre. Sabato 5 ottobre, alle ore 11, avranno inizio le prevendite online su www.ticketone.it, mentre da lunedì 7 ottobre alle ore 15 i biglietti saranno disponibili nei punti vendita e prevendite abituali (l’elenco dei punti vendita sul sito www.fepgroup.it).