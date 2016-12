Leonardo DiCaprio si confessa: "Potevo perdermi tra alcol e droghe"

11:10 - Fa provini da quando aveva 10 anni ma non si è lasciato mai abbagliare dagli eccessi di Hollywood. Leonardo Di Caprio si trasformerà nel broker Jordan Belfort per il film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", ma nella sua vita non c'è spazio per i colpi di testa. "Se io fossi portato per i disastri ci sarei arrivato prima di diventare attore - racconta a "Vanity Fair" - Il successo non è sprecato addosso a me".

"Da piccolo vivevo in un quartiere molto poco sicuro, di fronte a casa mia c'era un viavai di tossici che Hollywood e i suoi vizi al confronto fanno ridere - spiega il divo - Io prendo il mio lavoro molto seriamente. Il successo addosso a me non è sprecato".



Nel film "The Wolf of Wall Street" sarà diretto per la quinta volta da Martin Scorsese. Un sodalizio artistico che dura ormai da più di vent'anni. "Ci siamo conosciuti un sacco, davvero un sacco di tempo fa. Ero a New York, avevo 18 anni e avevo girato solo un paio di film. Eravamo ad un party, l'ho visto e mi sono avvicinato con l'idea di presentarmi ma lui mi ha preceduto: Ehi ragazzo, ho visto il tuo film. Ottimo lavoro, continua così. Non sono riuscito a dire una parola, ero paralizzato".