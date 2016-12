Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos, scandalo fuori dal set

11:49 - Avvinghiate l'una all'altra, nude, sul letto, su una poltrona, sulle scale. Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos continuano a dare scandalo. O almeno lo alimentano sulle pagine patinate di "Interview". Le protagoniste de "La vie d'Adéle", la pellicola lesbo di Abdellatif Kechiche vincitrice della Palma d'Oro a Cannes 2013, mostrano la loro intesa anche fuori dal set. Senza mai risparmiarsi.

Sul film si è detto e visto di tutto, si è scoperto ad esempio che per le scene di sesso sono state utilizzate delle controfigure e che le parti intime delle attrici erano coperte da parti genitali finte. Ma Léa e Adèle sono andate ben oltre la pellicola, forse per cavalcare l'onda, e in più occasioni si sono fatte immortalare come mamma l'ha fatte senza pudore. A colori, in penombra, in bianco e nero. Come nel caso di Interview. Che stiano progettando un altro film insieme?