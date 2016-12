Le Sorelle Marinetti e Gianni Fantoni... tra guerra, canzoni e risate

13:29 - E' in scena dal 31 ottobre al 3 novembre, al teatro Manzoni di Milano, "Risate sotto le bombe", spettacolo di musica e risate con Le Sorelle Marinetti e Gianni Fantoni. E' la storia di una compagnia teatrale che si ritrova a provare un nuovo spettacolo all'indomani dell'8 settembre del 1943, chiusa in un teatro di provincia in attesi che cessi l'allarme per un bombardamento.

Il testo è firmato a quattro mani da Giorgio Umberto Bozzo e Gianni Fantoni, mentre nel cast figurano anche Francesca Nerozzi ("Hairspray", "Il Vizietto", "Full Monty") nel ruolo della soubrette Velia Duchamp, Paolo Cauteruccio nel ruolo del refrenista Rollo e Gabrio Gentilini (protagonista l'anno scorso de "La Febbre del Sabato Sera") nel ruolo di aviatore. La musica dal vivo sarà garantita in scena da una selezione di musicisti dell'Orchestra Maniscalchi; la direzione musicale è del maestro Christian Schmitz.



Risate, canzoni, ma anche la situazione difficile di una compagnia come tante, che si arrangia come può, girando il paese tra mille difficoltà e con mezzi di trasporto improvvisati, alla disperata ricerca di un ingaggio successivo e con la speranza che l'impresario locale non faccia scherzi, magari scappando con il magro incasso. E così, costretti in un angusto spazio, affiora la complessità dei rapporti interpersonali, le preoccupazioni ma anche la fame, quella vera.



PER INFORMAZIONI

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it