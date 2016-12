Laura Pausini, shopping e sorrisi a Roma

09:19 - Laura Pausini è pronta per festeggiare i vent'anni della sua carriera sia con la pubblicazione dell'album "20 - The Greatest Hits" in tutto il mondo il 12 novembre che con il The Greatest Hits World Tour che quadruplica le date di Milano e Roma. Proprio a Roma Laura si è recata per dedicarsi a un po' di shopping e ha scherzato coi paparazzi, salutandoli calorosamente.

Ai concerti già programmati l'8, 9 e 11 dicembre nella Capitale si aggiunge la data del 13 dicembre; mentre Milano ospiterà l’artista anche il 21 dicembre, oltre alle tre date già annunciate: 16,18 e 19 dicembre.