Laura Pausini senza segreti

12:15 - Laura Pausini presenta in anteprima a Tgcom24 il backstage del suo ultimo video "Se non te", singolo scritto da Laura, Paolo Carta e Niccolò Agliardi e tratto dalla raccolta "20 - The Greatest Hits". La cantante, dopo il successo delle tappe romane, è pronta per le quattro date già sold out al MediolanumForum di Assago (Milano): 16, 18, 19 e il 21 dicembre e un live speciale per le famiglie il 22 alle ore 17 con ospiti Emma e Biagio Antonacci.

Da febbraio il tour ripartirà da Parigi per poi toccare le più importanti arene dell'Europa e del mondo, una su tutte il Madison Square Garden di New York, dove farà tappa il 6 marzo con un grande party per festeggiare i vent'anni di carriera di Laura.



Il nuovo show ha un vero e proprio impianto teatrale. Il palazzetto viene completamente trasformato: nel parterre è allestita un'intera platea con eleganti sedute personalizzate e una selezione di 14 archi si unirà alla band di Laura. Alla direzione musicale e alle chitarre c'è Paolo Carta, Simone Bertolotti alle tastiere, Nicola Peruch al pianoforte, Roberta Granà, Gianluigi Fazio, Monica Hill e Arianne Diakite Salimata ai cori, Nicola Oliva alle chitarre, Roberto Gallinelli al basso e Carlos Hercules (già musicista di George Michael) alla batteria. I movimenti coreografici sono firmati da Cristian Ciccone (protagonista del videoclip di "Limpido"), che danza con Laura sulle note di alcuni brani storici della sua carriera e e la coinvolgerà sul ritmo della salsa del nuovo arrangiamento di "Non c'è-Se fué".



EMMA E ANTONACCI AL FAMILY CHRISTMAS SHOW - "Ho voluto sul palco due artisti speciali – dichiara Laura Pausini – Emma, che è la rivelazione vera di questi ultimi anni, forte, rock, coinvolgente, come piace a me. E non potevo lasciare l’Italia senza festeggiare il mio ventennale con un diamante della musica cantautorale italiana: Biagio, un amico ed un artista unico, un poeta con il quale ho condiviso una gioia immensa quando abbiamo vinto il Grammy come miglior canzone con 'Vivimi'. Quello del 22 sarà il mio ultimo concerto in Italia per il 2013, festeggiare con loro insieme al mio pubblico è davvero un privilegio immenso".