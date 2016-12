Laura Pausini, raduno coi fan a Faenza

09:54 - Laura Pausini domenica 20 ottobre ha incontrato gli iscritti del fan club per festeggiare i vent'anni di carriera con un concerto speciale. Una sorta di "prova generale" davanti a 4mila persone, in attesa del The Greatest Hits World Tour che partirà l'8 dicembre da Roma con una data zero il 5 dicembre a Pesaro. La cantante durante la festa è stata nominata ambasciatrice dell’Emilia-Romagna nel mondo dal presidente della Regione Vasco Errani.

La cantante, già insignita del titolo di Commendatore della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi, è in procinto di partire per un tour promozionale in Portorico, Messico, Usa e Brasile, dove porterà la sua storia e tutte le tappe di questi 20 anni che, a tutti gli effetti, raccontano di un rapporto strettissimo con la sua terra. "Sono orgogliosa di questo riconoscimento, sono innamorata della mia regione, ce l'ho nel cuore, anzi ho il cuore a forma di Emilia-Romagna. E lo dirò a tutto il mondo. Sara' una gioia poter parlare ai fan, durante il mio tour mondiale, di quanto è bella, accogliente, allegra e ospitale la terra che mi ha cresciuta".



Alla serata erano anche presenti anche gli amici della cantante, tra questi Virginio - già vincitore di Amici 10 - e coautore del brano "Limpido", scelto da Laura come primo singolo.