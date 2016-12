20:03 - Laura Pausini ha incontrato la stampa all'Armani Hotel di Milano in occasione dei vent'anni di carriera e della pubblicazione di "20 - The Greatest Hits"m, raccolta di 33 brani più famosi riarrangiati, duetti internazionali e tre inediti. E ha ripercorso le tappe fondamentali della sua ascesa, dal pianobar con il padre a Sanremo e ai successi attuali.



