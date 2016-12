Laura Pausini: "Il mio show per le famiglie"

08:25 - Laura Pausini - al vertice della classifica degli album più venduti con "20- The Greatest Hits" - fa un regalo speciale di Natale a tutti i fan e le loro famiglie che vogliono vedere il suo show dal vivo. "Family Christmas Show", organizzato da F&P Group e voluto fortemente dalla cantante, si svolgerà al MediolanumForum di Assago (Milano) il 22 dicembre alle 17 e sarà dedicato alle famiglie che potranno usufruire di speciali promozioni.

"In occasione del mio Ventennale e dell'imminente Santo Natale, - spiega Laura - sono felice di annunciare l'apertura della quinta data del mio tour a Milano. Sarà una data speciale perchè sarà dedicata, come del resto ho fatto per il mio ultimo singolo "Se non Te", alla famiglia. Molti miei fan, che sono cresciuti con me in questi 20 anni, oggi hanno una famiglia e dei bimbi che rendono speciale la loro vita. Per permettere a tutti loro di partecipare e festeggiare i nostri vent'anni di musica insieme, ho deciso, per la prima volta, di cantare alle ore 17 così da poter permettere a tutte le generazioni, specialmente le più giovani, di stare accanto a me in questo momento così speciale della mia carriera. Sono mesi che ricevo questa richiesta e spero di fare cosa gradita a tutti coloro che mi hanno scritto suggerendomela".



I bambini di età inferiore agli 11 anni, accompagnati da un adulto provvisto di regolare biglietto per il settore non numerato, potranno entrare senza pagare il biglietto. Inoltre saranno a disposizione delle famiglie pacchetti speciali, i Family Ticket, per nuclei di 3 o 4 persone.