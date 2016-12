Laura Pausini e Miguel Bosé, duetto e bacio ai Latin Grammy

15:38 - Successo per Laura Pausini a Las Vegas, ospite speciale alla 14esima edizione dei Latin Grammy che si è svolta al Mandalay Bay Hotel. La cantante ha omaggiato Miguel Bosé, premiato come Personalità dell'anno, duettando assieme in "Te amaré". I due artisti si sono poi scambiati un innocente bacio sulle labbra a testimoniare la loro amicizia. Intanto Laura è balzata al primo posto in classifica con l'album "20 - The Greatest Hits".

Poi Laura ha premiato Gaby Moreno che ha vinto come Miglior artista emergente. La notizia del disco "20 - The Greatest Hits" entrato direttamente al vertice della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia ha riempito la cantante di gioia, durante le prove a Las Vegas. Il doppio cd sta scalando le classifiche dei Paesi in cui è stato pubblicato, è presente tra i 30 dischi più venduti sulla piattaforma iTunes a livello mondiale, ed è primo nella classifica Amazon di tutta l'America latina.