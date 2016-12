Laura Pausini contro l'omofobia

11:25 - In giro per il mondo per promuovere il suo prossimo album "20 - The Greatest Hits" - in uscita il 12 novembre - Laura Pausini ha voluto schierarsi contro l'omofobia, in seguito alla notizia del ragazzo che si è ucciso a 21 anni a Roma perché gay . "Non esisteva 2500 anni fa, - scrive la cantante su Facebook - come mai oggi esistono persone che giudicano l'amore? Tutto l'amore?".

"Ancora un episodio triste di un ragazzo a Roma che muore. - conclude - L'amore non ha sesso. L'amore deve essere limpido per tutti. Amatevi, non vergognatevi di amare chi siete e di chi amate. Mai". La riflessione di Laura Pausini è nata anche dopo le parole toccanti del giornalista e scrittore Massimo Gramellini durante l'ultima puntata di "Che tempo che fa" a proposito dell'omofobia.