Laura Pausini, 20 anni di successi e musica

Laura Pausini festeggia 20 anni di carriera con la pubblicazione in tutto il mondo il 12 novembre dell'album "20 - The Greatest Hits". Una raccolta dei brani più famosi con duetti internazionali, tracce speciali e i due singoli "Limpido" in duetto con Kylie Minogue e "Se non te". Laura in anteprima esclusiva a Tgcom24 apre le porte della conferenza stampa di presentazione del nuovo cd.

Il video di "Se non te" è disponibile sui canali ufficiali dell’artista e Warner Music italia e in rotazione su tutte le reti musicali. Il brano, scritto da Laura Pausini, Paolo Carta e Niccolò Agliardi, è una ballad intensa ed emozionante, un inno all’amore di qualità, un amore profondo che arriva e ti accompagna per una vita intera e che, nonostante la complessità dei nostri tempi, può esistere ancora oggi e per sempre. Il testo parla di un amore maturo che non ha paura degli anni, un sentimento come quello dei genitori di Laura che, per la prima volta, affiancano la figlia e diventano i protagonisti del clip di Gaetano Morbioli, che firma il suo diciottesimo video con Laura, due anni dopo il successo di Benvenuto, quasi 10 milioni di visualizzazioni.



Il video ripercorre la vera storia di Fabrizio e Gianna: una coppia molto unita fin dall'adolescenza che rappresenta proprio l'amore forte e duraturo che, in oltre quaranta anni, non si è mai interrotto. Due ragazzi cresciuti in un piccolo paese dell’Emilia Romagna e diventati grandi insieme, coronano il loro sogno d’amore: il matrimonio e la nascita di una bimba. Nel clip è raffigurata anche la scena più volte raccontata da Fabrizio Pausini che, desiderando una figlia cantante, appoggiava sul pancione di Gianna un registratore sempre acceso che trasmetteva musica. A distanza di anni il suo sogno si avvera e la piccola Laura sale con lui su un palcoscenico per esibirsi. Inizia così la carriera di una delle più importanti cantanti al mondo che compare negli ultimi frame per abbracciare i genitori e guardare insieme con serenità al futuro sotto lo stesso albero in romagna, dove molti anni prima si davano la mano i suoi genitori.



"E' un video che racconta la vera storia d'amore dei miei genitori, - racconta Laura - forse unica e rarissima da trovare oggi, ma un vero esempio di persone che si amano da sempre e che mi hanno aiutato con il loro insegnamento ad essere la figlia e la madre che sono oggi e non mi hanno mai smesso di dire: credi nei tuoi sogni".



E non è tutto. Dall'8 dicembre partirà dal Palalottomatica di Roma il nuovo tour mondiale prodotto e organizzato da F&P Group, che porterà Laura Pausini ad esibirsi nei palchi più prestigiosi di tutto il mondo. Durante ognuna delle 22 tappe previste al momento, in due ore e mezza di spettacolo Laura presenterà solo i suoi successi più importanti, numeri uno in tutti i Paesi che l’hanno consacrata come la voce italiana più amata nel mondo.