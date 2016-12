09:42 - I baffetti a ricordare l'irriverente e geniale Salvador Dalì, uno scorpione appoggiato sul capezzolo come in alcune celebri foto di Robert Mapplethorpe. E per il resto, a parte una pelliccia sulle spalle, nulla. Lady Gaga ha posato completamente nuda per la cover del nuovo numero di Candy Magazine. Nell'altra copertina del mensile campeggia invece Marilyn Manson vestito da donna...

Continua dunque la massiccia campagna mediatica della popstar per supportare l'ultimo album "Artpop" che, dopo aver raggiunto la vetta della classifica americana "Billboard" al debutto è precipitato al sesto posto. Una campagna che qualche frutto lo dà, visto che alla terza settimana l'album è ancora settimo in classifica ma ha venduto 115mila copie, più del doppio della settimana precedente.



Tra un tentativo e l'altro di spingere il suo ultimo lavoro, Gaga guarda comunque avanti. E' stato infatti presentato il tour americano che partirà in primavera: 25 date dal 4 maggio al 21 giugno, precedute, dal 28 marzo al 7 aprile, da 7 concerti consecutivi al Roseland Ballroom di New York, storica sala che, dopo questo evento, chiuderà i battenti.