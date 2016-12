12:56 - Un albero di Natale in testa con tanto di palle colorate. Lady Gaga ha pensato bene che per le feste bisognava fare degli auguri speciali e ha sfoggiato il divertente travestimento all'uscita di un hotel a Londra. Capelli verdi, in tema con l'alberello, e miniabito rosso: il look è sempre trasgressivo, anche se paragonato a quello della collega Miley Cyrus, è roba da educande.