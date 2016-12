Lady Gaga, sexy pistolera in "Machete"

14:24 - Una pistolera in lingerie, con tanto di boa di struzzo. D'altronde, visto che la protagonista è Lady Gaga, non poteva essere che così. La popstar debutta al cinema nei panni di La Chamaleon in "Machete Kills" di Robert Rodriguez (con Mel Gibson, Antonio Banderas e Jessica Alba) e dalle prime immagini si mostra sexy, ma decisa con le pistole. Non solo. "Aura", il brano tratto dall'album "Artpop", è uno dei brani usati per il trailer.