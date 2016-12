Lady Gaga, provocazione e polemiche via Twitter per il nuovo singolo

Tgcom24 >

09:17 - Nuovo singolo per Lady Gaga in attesa dell'uscita, prevista per novembre, dell'album "Art Pop". Si tratta di "Do What You Want", brano che vede un contributo di R Kelly. Per lanciarlo la popstar ha puntato su una copertina che non passa inosservata (un primo piano del suo sedere in perizoma) e su una serie di tweet tra l'ironico e il polemico che coinvolgono Madonna, Katy Perry e i suoi critici in generale...

Giocando sul titolo della canzone, infatti, Gaga posta alcune immagini corredate da hastag come "ditequellochevoletedime", "fatequellochevoletedelmiocorpo", "fatequellochevolete". E vai di foto dove si vede una Gaga ingrassata sul palco, una che fuma un super spinello o anche la copertina dell'ultimo singolo di Katy Perry o un'intervista video di Madonna. Tutte cose che, secondo chi la critica, dimostrerebbero che ormai la sua stella è in piena fase di caduta.



Di sicuro, in fase di caduta o meno, la signorina Germanotta in questo periodo sembra patire abbastanza attacchi e critiche e che questo album rappresenti per lui un esame decisivo, è innegabile. I suoi piccoli mostri l'aiuteranno a superarlo? Alla risposta mancano solo poche settimane.