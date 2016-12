Tgcom24 >

Lady Gaga, ora è il momento del look "semplice"... ma il trucco c'è! 3 novembre 2013

14:20 - Capello castano con acconciatura classica, abito bianco semplicissimo e piedi nudi. Lady Gaga ha pensato bene di espiare le ultime provocazioni con un look quasi da penitente? A giudicare dall'ultima apparizione a Londra potrebbe essere così, ma a ben guardare il tocco teatrale c'è sempre: mentre, lentamente, usciva dall'albergo, la cantante ha svelata un trucco con le lacrime che le rigavano le guance.

Un modo per evidenziare il dolore per le critiche ricevute negli ultimi giorni? O solo un'altra trovata per rappresentare anche il suo nuovo cammino spirituale, intrapreso sotto la guida di Marina Abramovich?



Per Lady Gaga il momento della verità si avvicina, con il suo album, "Art Pop", ormai in rampa di lancio, pronto al verdetto più importante e temuto, quello dei fan. Deve aver pensato sia meglio attenderlo con atteggiamento umile...