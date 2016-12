Lady Gaga: "Fumavo 15 spinelli al giorno"

14:00 - Lady Gaga non finisce mai di stupire. Prima annuncia la performance in assenza di gravità che - secondo quanto anticipa "Us Weekly" - è prevista nel 2015 e poi la confessione shock: "Fumavo 15 spinelli al giorno". L'uso di sostanze proibite risale al periodo dell'infortunio all'anca. Poi per disintossicarsi la cantante si è rivolta all'artista e amica Marina Abramovich, che l'avrebbe sottoposta a un digiuno di tre giorni per disintossicarsi.

La popstar al tabloid The Sun ha spiegato che fumare spinelli le serviva, oltre ad alleviare il dolore, anche a non pensare al difficile momento artistico e sentimentale che stava vivendo. "Ero stordita, dormivo a lungo, salivo sul palco, cercavo di contrastare il dolore e fumavo, tentando di non sentire male", ha aggiunto. Poi per fortuna è intervenuta Marina Abramovich a disintossicarla.



E non è tutto. La cantante vuole andare pure nello spazio. A confermare il progetto, un messaggino Twitter della cantante, che ha cinguettato "Gaga in space 2015". La star parteciperà a Zero G Colony, un festival di musica ad alta tecnologia a Spaceport America, in New Mexico, il primo aeroporto spaziale commerciale del mondo. Da qui è previsto il suo decollo sulla navicella spaziale Virgin Galactic Due, dalla quale canterà una canzone in assenza di gravità.