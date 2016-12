Lady Gaga è nuda, ma non fa più scandalo

09:31 - Negli Usa, comse si sa, Artpop non ha sfondato. Così Lady Gaga lancia l'ennesimo video in cui appare nuda. In "An Artpop Film", infatti, con la scusa di raccontare il suo universo a 360 gradi, la popstar - dopo molti cambi d'abito - si spoglia. Certo, i suoi monster saranno ben felici, anche se ormai conoscono a memoria il corpo della loro beniamina.

Bionda, mora, in lingerie trasparente, con i look più stravaganti. In due minuti Lady Gaga dà il meglio di sé. Con quell'impronta visionaria che però la rende unica. E anche se non fa più scandalo, è sempre un bel vedere.